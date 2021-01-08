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Стрілянина на Різдво сталася в Дубно, фото: Azattyq Rýhy
Стрілянину з автомата влаштував в Дубно п’яний відвідувач нічного клубу, є загиблий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148772-strilyanynu-z-avtomata-vlashtuvav-v-dubno-p-yanyy-vidviduvach-nichnogo-klubu-ie-zagyblyy-foto.htmlРакурс
Стрілянина з летальним наслідком сталася сьогодні, 8 січня, біля розважального закладу в місті Дубно Рівненської області.
В результаті загинув 23-річний місцевий житель, повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненщини.
Інцидент стався близько другої години ночі.
Зазначається, що в цьому закладі відпочивали кілька компаній. 34-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав поводити себе неадекватно та агресивно й чіплятися до інших відпочиваючих.
Як наслідок — між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка, — зазначають у поліції.
В результаті конфлікту 34-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження й вирішив помститися. Він залишив місце інциденту на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, проте через кілька хвилин повернувся і відкрив стрілянину зі зброї, котра, за словами свідків, була схожа на автомат Калашникова.
В результаті було смертельно поранено 23-річного відпочиваючого, він загинув на місці.
Загалом біля закладу перебували орієнтовно 25 осіб, решта з них встигли втекти з місця інциденту.
За інформацією місцевих ЗМІ, у загиблого влучили чотири кулі, стрілянина сталася біля клубу «Дуплет».
Стрілок згодом залишив місце інциденту — його автомобіль протаранив одну припаркованих біля закладу автівок, після чоло в’їхав у стіну. Зловмисник кинув свій автомобіль і втік.
Транспортний засіб вилучили правоохоронці.
Поліція оголосила зловмисника в розшук — ним виявився 34-річний житель Дубно Рустам Тошов, повідомляє видання «Рівненські новини».
Правоохоронці попереджають, що в нього при собі може бути зброя — автомат Калашникова.
Нагадаємо, на Закарпатті на Святвечір сталося моторошне вбивство — місцевий житель убив двох дітей.
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