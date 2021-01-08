Стрілянина на Різдво сталася в Дубно, фото: Azattyq Rýhy

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Стрілянина з летальним наслідком сталася сьогодні, 8 січня, біля розважального закладу в місті Дубно Рівненської області.

В результаті загинув 23-річний місцевий житель, повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненщини.

Інцидент стався близько другої години ночі.

Зазначається, що в цьому закладі відпочивали кілька компаній. 34-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав поводити себе неадекватно та агресивно й чіплятися до інших відпочиваючих.

Як наслідок — між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка, — зазначають у поліції.

В результаті конфлікту 34-річний чоловік отримав незначні тілесні ушкодження й вирішив помститися. Він залишив місце інциденту на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, проте через кілька хвилин повернувся і відкрив стрілянину зі зброї, котра, за словами свідків, була схожа на автомат Калашникова.

В результаті було смертельно поранено 23-річного відпочиваючого, він загинув на місці.

Загалом біля закладу перебували орієнтовно 25 осіб, решта з них встигли втекти з місця інциденту.

За інформацією місцевих ЗМІ, у загиблого влучили чотири кулі, стрілянина сталася біля клубу «Дуплет».

Стрілок згодом залишив місце інциденту — його автомобіль протаранив одну припаркованих біля закладу автівок, після чоло в’їхав у стіну. Зловмисник кинув свій автомобіль і втік.

Транспортний засіб вилучили правоохоронці.

Поліція оголосила зловмисника в розшук — ним виявився 34-річний житель Дубно Рустам Тошов, повідомляє видання «Рівненські новини».

Правоохоронці попереджають, що в нього при собі може бути зброя — автомат Калашникова.

Нагадаємо, на Закарпатті на Святвечір сталося моторошне вбивство — місцевий житель убив двох дітей.