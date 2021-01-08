Стрельба на Рождество произошла в Дубно, фото: Azattyq Rýhy

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Стрельба с летальным исходом произошла сегодня, 8 января, возле развлекательного заведения в городе Дубно Ровенской области.

В результате погиб 23-летний местный житель, сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи.

Отмечается, что в этом заведении отдыхали несколько компаний. 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно и цепляться к другим отдыхающим.

Как следствие — между двумя компаниями на улице возникло столкновение и драка, — отмечают в полиции.

В результате конфликта 34-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения и решил отомстить. Он оставил место инцидента на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, однако спустя несколько минут вернулся и открыл стрельбу из оружия, которое, по словам свидетелей, было похоже на автомат Калашникова.

В результате был смертельно ранен 23-летний отдыхающий, он погиб на месте.

Всего у заведения находились ориентировочно 25 человек, остальные из них успели убежать с места инцидента.

По информации местных СМИ, в погибшего попали четыре пули, стрельба произошла возле клуба «Дуплет».

Стрелок впоследствии оставил место инцидента — его автомобиль протаранил одну припаркованных возле заведения автомобилей, после лоб въехал в стену. Злоумышленник бросил свой автомобиль и скрылся.

Транспортное средство изъяли правоохранители.

Полиция объявила злоумышленника в розыск — им оказался 34-летний житель Дубно Рустам Тошов, сообщает издание «Ровенские новости».

Правоохранители предупреждают, что у него при себе может быть оружие — автомат Калашникова.

Напомним, на Закарпатье в Сочельник произошло жуткое убийство — местный житель убил двух детей.