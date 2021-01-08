Шторм в Испании. Фото: DW

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Ракурс

Шторм в Мадриде принес в теплый регион аномально сильные снегопады и рекордно низкие температуры. Из-за непогоды в стране образовались пробки, отменены 30 авиарейсов.

Уровень снега достигает высоты полуметра. Об этом сообщает DW.





Мадрид и другие части Испании накрыл снег из-за активности шторма «Филомена», который принес в страну рекордно низкие температуры.

Если прогнозы подтвердятся, мы можем столкнуться с одним из самых масштабных снегопадов за последние годы, — заявил Рубен дель Кампо, представитель испанского метеоагентства.

Больше всего снега выпало в северной и центральной части Испании. Шторм «Филомена» также обрушился на Канарские острова и юго-западное побережье полуострова, куда принес очень интенсивные ветры и дожди.



Снегопады спровоцировали пробки на не менее 200 дорогах и привели к задержкам общественного транспорта. Из-за циклона отменены около 30 авиарейсов. К уборке городов и трасс привлекли отряды военных. Похолодание в Испании продлится до воскресенья.

Резкое похолодание принесло в Испанию также порывистый ветер и сильные снегопады, а также установило новый температурный рекорд. В среду в Пиренеях на территории Испании температура снизилась до рекордного показателя −34,1°C. Это на два градуса холоднее, чем рекорд в 1956 году, когда в муниципалитете Лерида на северо-востоке Испании была зафиксирована температура −32°C.

Новый рекордный показатель зарегистрирован в испанском автономном сообществе Арагон в 5.19 утра. Государственное метеорологическое агентство Испании подтвердило, что зарегистрированная температура стала самой низкой за всю историю наблюдений на Пиренейском полуострове.







Напомним, ранее мы сообщали, что мощный снегопад и сильные ветры прокатились по Италии 28 декабря. Зимняя погода накрыла Милан, Рим, Турин и Геную, а также привела к смерти пожарного на Сардинии. Сообщается, что непогода сопровождалась сильными пробками.