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Ракурс
Шторм. Фото: DW

Шторм закидав снігом Мадрид (ФОТО, ВІДЕО)

8 січ 2021, 16:18
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Шторм у Мадриді приніс у теплий регіон аномально сильні снігопади та рекордно низькі температури. Через негоду в країні утворилися затори, скасовані 30 авіарейсів.

Рівень снігу досягає висоти півметра. Про це повідомляє DW.

Мадрид та інші частини Іспанії вкрив сніг через вирування шторму «Філомена», який приніс у країну рекордно низькі температури.

Якщо прогнози підтвердяться, ми можемо зіткнутися з одним з наймасштабніших снігопадів за останні роки, — заявив Рубен дель Кампо, речник іспанського метеоагентства.

Найбільше снігу випало у північній та центральній частині Іспанії. Шторм «Філомена» також обрушився на Канарські острови та південно-західне узбережжя півострова, куди приніс надзвичайно інтенсивні вітри та дощі.

Негода в Іспанії. Фото: DW

Снігопади спричинили порушення руху на щонайменше 200 дорогах та затримки громадського транспорту. Через циклон скасовано близько 30 авіарейсів. До прибирання міст і трас залучили загони військових. Похолодання в Іспанії триватиме до неділі.

Негода в Іспанії. Фото: DW

Різке похолодання принесло в Іспанію поривчастий вітер і сильні снігопади, а також встановило новий температурний рекорд. У середу в Піренеях на території Іспанії температура знизилася до рекордного показника −34,1°C. Це на два градуси холодніше, ніж рекорд 1956 року, коли в муніципалітеті Лерида на північному сході Іспанії була зафіксована температура −32°C.

Негода в Іспанії. Фото: DW


Новий рекордний показник зареєстрований в іспанському автономному співтоваристві Арагон о 5.19 ранку. Державне метеорологічне агентство Іспанії підтвердило, що зареєстрована температура стала найнижчою за всю історію спостережень на Піренейському півострові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний снігопад і сильні вітри прокотилися Італією 28 грудня. Зимова погода накрила Мілан, Рим, Турін і Генуї, а також призвела до смерті пожежника на Сардинії. Повідомляється, що негода супроводжувалася сильними заторами.

Джерело: Ракурс


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