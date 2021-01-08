Шторм. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n148771-shtorm-zakydav-snigom-madryd-foto-video.html

Ракурс

Шторм у Мадриді приніс у теплий регіон аномально сильні снігопади та рекордно низькі температури. Через негоду в країні утворилися затори, скасовані 30 авіарейсів.

Рівень снігу досягає висоти півметра. Про це повідомляє DW.





Мадрид та інші частини Іспанії вкрив сніг через вирування шторму «Філомена», який приніс у країну рекордно низькі температури.

Якщо прогнози підтвердяться, ми можемо зіткнутися з одним з наймасштабніших снігопадів за останні роки, — заявив Рубен дель Кампо, речник іспанського метеоагентства.

Найбільше снігу випало у північній та центральній частині Іспанії. Шторм «Філомена» також обрушився на Канарські острови та південно-західне узбережжя півострова, куди приніс надзвичайно інтенсивні вітри та дощі.





Снігопади спричинили порушення руху на щонайменше 200 дорогах та затримки громадського транспорту. Через циклон скасовано близько 30 авіарейсів. До прибирання міст і трас залучили загони військових. Похолодання в Іспанії триватиме до неділі.





Різке похолодання принесло в Іспанію поривчастий вітер і сильні снігопади, а також встановило новий температурний рекорд. У середу в Піренеях на території Іспанії температура знизилася до рекордного показника −34,1°C. Це на два градуси холодніше, ніж рекорд 1956 року, коли в муніципалітеті Лерида на північному сході Іспанії була зафіксована температура −32°C.





Новий рекордний показник зареєстрований в іспанському автономному співтоваристві Арагон о 5.19 ранку. Державне метеорологічне агентство Іспанії підтвердило, що зареєстрована температура стала найнижчою за всю історію спостережень на Піренейському півострові.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний снігопад і сильні вітри прокотилися Італією 28 грудня. Зимова погода накрила Мілан, Рим, Турін і Генуї, а також призвела до смерті пожежника на Сардинії. Повідомляється, що негода супроводжувалася сильними заторами.