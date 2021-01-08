Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n148770-kachaty-prava-v-irani-bulo-nemojlyvo-ekspert-pro-rozsliduvannya-zagybeli-boyinga-mau-foto.html

Ракурс

«Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі одразу після зльоту. Спочатку влада Ірану наполягала, що причиною падіння стали технічні несправності літака, але невдовзі посадовці офіційно підтвердили, що український борт було збито ракетами.

«Суспільне» поговорило з пілотом та розслідувачем Всесвітньої асоціації національних асоціацій пілотів Владиславом Петренком, який від української сторони брав участь в експертизах на місці падіння в Тегерані, а потім і в процесі розкриття бортових самописців у Парижі.

Чоловік розповів, що оглядати уламки українська сторона почала під наглядом іранців — вони вели зйомку.

Ми побачили два двигуни. Вони були у напівзруйнованому стані, але достатньо було зовнішнього огляду, щоб впевнитись, що ці двигуни працювали нормально до посадки. Нас цьому навчали на курсах розслідування, це досить легко з’ясувати по характерних загинах лопаток і взагалі за ступенем руйнування. Ми це озвучували достатньо голосно, щоб іранці це почули, бо вони ж наполягали на технічній причині падіння літака, — пригадує Петренко.

Чорні скриньки українські розслідувачі побачили відразу, як прилетіли в Іран, але там заявили, що вони настільки пошкоджені, що зняти з них інформацію неможливо.

Ми щодня приходили в департамент і продовжували просити розшифровки та чорні скриньки. Наші спеціалісти ж сказали, що скриньки просто в ідеальному стані, — каже чоловік.

Також є припущення, що їх намагались механічно пошкодити вже після того, як знайшли. Потрібну апаратуру для розшифровок знайшли у Франції, у червні там розпочали роботу зі скриньками.

З нами працювали два іранські судмедексперти. Вся цинічність іранців відкрилась, коли приїхали канадці. Їх не допустили до ідентифікації тіл, віддали п’ять тіл, сказали «ось п’ять канадців, ви можете їх ідентифікувати». Канадці здивувались, як п’ять, там майже сотня їхніх громадян була у літаку, — розповідає розслідувач.

Іранці натомість відповіли, що у цих людей подвійне громадянство, тож їх уже поховали за іранськими мусульманськими законами.

І в канадців теж не було можливості отримати жодної інформації, тому що у людей дійсно подвійне громадянство й Іран ось так зробив. Складне розслідування, складна країна. «Качати» права якісь там було просто неможливо. Всі виходили з того, що нам нададуть, аби хоч щось надали, — пригадує Владислав Петренко.

Нагадаємо, в авіакатастрофі літака МАУ 8 грудня 2020 року загинули всі 176 людей, які були на борту, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн. На борту були 11 громадян України — двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

У грудні 2020 року Іран передав Україні льотний планшет збитого «Боїнга», зараз його досліджують.