Расследование катастрофы самолета МАУ в Иране. Фото: AP

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«Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе сразу после взлета. Сначала власти Ирана настаивали, что причиной падения стали технические неисправности самолета, но вскоре чиновники официально подтвердили, что украинский борт был сбит ракетами.

«Суспільне» поговорило с пилотом и расследователем Всемирной ассоциации национальных ассоциаций пилотов Владиславом Петренко, который от украинской стороны принимал участие в экспертизах на месте падения в Тегеране, а затем и в процессе раскрытия бортовых самописцев в Париже.

Мужчина рассказал, что осматривать обломки украинская сторона начала под наблюдением иранцев — они вели съемку.

Мы увидели два двигателя. Они были в полуразрушенном состоянии, но достаточно было внешнего осмотра, чтобы убедиться, что эти двигатели работали нормально до посадки. Нас этому учили на курсах расследования, это достаточно легко выяснить по характерным загибах лопаток и вообще по степени разрушения. Мы это озвучивали достаточно громко, чтобы иранцы это услышали, потому что они же настаивали на технической причине падения самолета, — вспоминает Петренко.

Черные ящики украинские расследователи увидели сразу по прилету Иран, но там заявили, что они настолько повреждены, что снять с них информацию невозможно.

Мы ежедневно приходили в департамент и продолжали просить расшифровки и черные ящики. Наши специалисты сказали, что ящики просто в идеальном состоянии, — говорит мужчина.

Также есть предположение, что их пытались механически повредить уже после того, как нашли. Нужную аппаратуру для расшифровок нашли во Франции, в июне там начали работу с ящиками.

С нами работали два иранских судмедэксперта. Вся циничность иранцев открылась, когда приехали канадцы. Их не допустили к идентификации тел, отдали пять тел, сказали «вот пять канадцев, вы можете идентифицировать». Канадцы удивились, как пять, там почти сотня их граждан была в самолете, — рассказывает расследователь.

Иранцы взамен ответили, что у этих людей двойное гражданство, поэтому их уже похоронили по иранским мусульманским законам.

И у канадцев тоже не было возможности получить никакой информации, потому что у людей действительно двойное гражданство и Иран вот так сделал. Сложное расследование, сложная страна. «Качать» права какие-то там было просто невозможно. Все исходили из того, что нам предоставили, — вспоминает Владислав Петренко.

Напомним, в авиакатастрофе самолета МАУ погибли все 176 человек, находившихся на борту, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран. На борту были 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа.

В декабре 2020 года Иран передал Украине летный планшет сбитого «Боинга», сейчас его исследуют.