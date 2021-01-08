Убил двух детей в Сочельник и покалечил их мать — детали жуткого преступления на Закарпатье

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Жуткое убийство произошло на Закарпатье в Сочельник. В Тячевском районе задержали жителя пгт Буштино, который 6 января, пьяным избил женщину и ее малолетних детей — девяти и двух лет.

Дети умерли, а женщина находится со сложными травмами в реанимации, сообщила Нацполиция.

Преступление произошло в одном из развлекательных заведений Тячева. Мужчина начал ссору со своей 35-летней сожительницей. С парой в заведении было девятилетняя дочь и двухлетний сын женщины.

Мужчина избил женщину и детей, которые скончались на месте происшествия. Их мать попала в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция задержала 30-летнего мужчину, он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершено с особой жестокостью и в покушении на умышленное убийство. Полиция будет ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.