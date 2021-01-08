Убив двох дітей у Святвечір і покалічив їхню матір — деталі моторошного злочину на Закарпатті

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Моторошне вбивство сталося на Закарпатті у Святвечір. У Тячівському районі затримали жителя смт Буштино, який 6 січня, напідпитку побив жінку та її малолітніх дітей — дев’яти та двох років.

Діти померли, а жінка перебуває зі складними травмами у реанімації, повідомила Нацполіція.

Злочин стався в одному із розважальних закладів Тячева. Чоловік зчинив сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Із парою в закладі було дев’ятирічна дочка та дворічний син жінки.

Чоловік побив жінку і дітей, які померли на місці події. Їхня матір потрапила до лікарні із тяжкими травмами.

Поліція затримала 30-річного чоловіка, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю та в замаху на умисне вбивство. Поліція клопотатиме в суді про арешт підозрюваного.

За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.