6 січня група активістів захопила Капітолій, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n148784-shturm-kapitoliu-odnomu-iz-zatrymanyh-znadobyvsya-perekladach-z-rosiyskoyi.html

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У США 6 січня група протестувальників, які підтримували чинного президента країни Дональда Трампа, вдерлася до будівлі Капітолію у Вашингтоні (округ Колумбія), де в той час відбувалося затвердження результатів нещодавніх президентських виборів.

Невдовзі після захоплення активістами будівлі її звільнили поліцейські та нацгвардійці, яких стягнули до Капітолію. У Вищому суді округу Колумбія 40 обвинуваченим були пред’явлені звинувачення в незаконному проникненні в державну власність, повідомляє видання The Washightin Post.

Зазначається, що принаймні одному з них знадобився перекладач з російської мови.

Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви говорите, — заявив судді цей звинувачуваний.

За інформацією видання, більшість обвинувачуваних прибули з інших штатів, включаючи Орегон, Флориду, Вайомінг, Коннектикут і Пенсільванію, хоча частина з них були і з округу Колумбія, а також сусідніх штатів Меріленду та Вірджинії.

Одному з затриманих, зокрема, пред’явлено звинувачення в зберіганні «автоматичної зброї військового зразка» і 11 пляшок із «коктейлями Молотова». Ще одного звинувачують у нападі на поліцейського з хокейною ключкою.

Нагадаємо, на одному з відео, знятому під час штурму Капітолію, чути заклики російською мовою.