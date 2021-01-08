6 января группа активистов захватила Капитолий, фото: «РБК»

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В США 6 января группа протестующих, которые поддерживали действующего президента страны Дональда Трампа, ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия), где в то время происходило утверждение результатов недавних президентских выборов.

Вскоре после захвата активистами здания его освободили полицейские и нацгвардейцы, которых стянули к Капитолию. В Высшем суде округа Колумбия 40 обвиняемым были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в государственную собственность, сообщает издание The Washightin Post.

Отмечается, что по крайней мере одному из них понадобился переводчик с русского языка.

Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите, — заявил судье этот обвиняемый.

По информации издания, большинство обвиняемых прибыли из других штатов, включая Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут и Пенсильванию, хотя часть из них были и из округа Колумбия, а также соседних штатов Мэриленда и Вирджинии.

Одному из задержанных, в частности, предъявлено обвинение в хранении «автоматического оружия военного образца» и 11 бутылок с «коктейлями Молотова». Еще одного обвиняют в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Напомним, на одном из видео, снятом во время штурма Капитолия, слышны призывы русском языке.