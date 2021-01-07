«Смелее, смелее» — призывы на русском звучали во время штурма Капитолия — соцсети

https://racurs.ua/n148721-smelee-smelee-prizyvy-na-russkom-zvuchali-vo-vremya-shturma-kapitoliya-socseti-video.html

Ракурс

Штурм Капитолия США сторонниками президента Дональда Трампа состоялся 6 января. В сети микроблогов Твиттер обнародовали видео, на котором протестующие разбивают окона госздания.

В этот момент якобы были слышны призывы на русском языке «Смелее, смелее» (4 сек. на видео).

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat сделала репост этого видео, а также обратилась к пользователям с просьбой сохранять любые видео и прямые трансляции момента штурма Капитолия.

Одним из лидеров захвата Капитолия стал мужчина в мехах и с рогами на голове. Им оказался Джейк Анджели — бывший актер, сторонник теорий заговоров и фанатик Дональда Трампа, который входит в ультраправую организацию QAnon. Сторонники этого движения верят в заговор демократов-педофилов, которые поклоняются сатане, а также в то, что миром правят иллюминаты и рептилоиды.

Напомним, Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны, на которых победу одержал оппонент Трампа — демократ Джо Байден.

Сенат вместе с Палатой представителей на совместном заседании должны были рассмотреть результаты выборов в каждом штате и одобрить их. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов, а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ очистил здание. Заседание Конгресса возобновилось. В результате столкновений погибли четыре человека, еще 52 были задержаны.