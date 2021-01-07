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Коронавирусом в Украине заразились еще почти 9 тыс. человек, зафиксированы 148 смертей

Коронавирусом в Украине заразились еще почти 9 тыс. человек, зафиксированы 148 смертей (ИНФОГРАФИКА)

7 янв 2021, 09:32
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 7 января обнаружили еще почти у 9 тыс. человек. Всего зафиксировано уже 1 млн 99 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время число тех, кто преодолел болезнь, превысило количество новых заболевших, однако, число госпитализаций достигло 2,5 тыс. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

8 тыс. 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников, — написал министр.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 567 человек;

  • летальных случаев — 148;

  • выздоровели — 11 тыс. 316 человек;

  • осуществлено тестирований за сутки — 54 тыс. 438.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве — 731,

  • Одесской области — 694,

  • Харьковской области — 599,

  • Донецкой области — 572,


  • Запорожской области — 509.

Источник: Ракурс


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