Коронавирусом в Украине заразились еще почти 9 тыс. человек, зафиксированы 148 смертей

https://racurs.ua/n148720-koronavirusom-v-ukraine-zarazilis-esche-pochti-9-tys-chelovek-zafiksirovany-148-smertey.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 7 января обнаружили еще почти у 9 тыс. человек. Всего зафиксировано уже 1 млн 99 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В то же время число тех, кто преодолел болезнь, превысило количество новых заболевших, однако, число госпитализаций достигло 2,5 тыс. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

8 тыс. 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников, — написал министр.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 567 человек;

летальных случаев — 148;

выздоровели — 11 тыс. 316 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 54 тыс. 438.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в: