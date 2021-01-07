Столкновения в Капитолии США — четыре погибших, свыше 50 задержанных

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Столкновения в Капитолии США унесли жизни четырех человек. Также во время беспорядков в столице США Вашингтоне правоохранители задержали 52 человек.

Эту информацию подтвердил глава столичного департамента полиции Роберт Конти, пишет Reuters.

Почти все аресты связаны с нарушением комендантского часа, который был введен из-за неспокойной ситуации в городе. Общественный транспорт в Вашингтоне не работал после 21.00. Также еще несколько человек были задержаны за ношение нелицензионного или запрещенного огнестрельного оружия.

После штурма Капитолия США сторонниками Дональда Трампа правопорядок восстановили силы американского спецназа. Они вытеснили сторонников Трампа из здания. Заседание Конгресса продолжилось.

Телеканалы KUSI News и Fox News сообщают, что одна из четырех погибших в потасовках — ветеран Воздушных сил США Эшли Бабитт, которая была ревностной сторонницей Трампа. Ранее сообщалось, что женщина получила огнестрельное ранение в грудную клетку.

Руководитель столичного департамента полиции также сообщил, что в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий были обнаружены две самодельные бомбы. Кроме этого, на территории Капитолия нашли автохолодильник с коктейлями Молотова.

Напомним, первоначально сообщалось, что одна из поклонниц Трампа, которая прорвалась в Капитолий, погибла. Она получила огнестрельное ранение в грудь и некоторое время находилась в критическом состоянии в больнице. Еще несколько человек, в том числе полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших упал с 10-метровой высоты, когда пытался залезть на стену Капитолия.

Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны, на которых победу одержал оппонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат вместе с Палатой представителей на совместном заседании должны были рассмотреть результаты выборов в каждом штате и одобрить их. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов, а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ очистил здание и заседание возобновилось.