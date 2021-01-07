Сутички у Капітолії США — четверо загиблих, понад 50 затриманих

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Сутички у Капітолії США забрали життя чотирьох осіб. Також під час безладів у столиці США Вашингтоні правоохоронці затримали 52 осіб.

Цю інформацію підтвердив керівник столичного департаменту поліції Роберт Конті, пише Reuters.

Майже усі арешти повʼязані із порушенням комендантської години, яку було запроваджено через неспокійну ситуацію у місті. Громадський транспорт у Вашингтоні не працював після 21.00. Також ще кількох осіб було затримано за носіння неліцензійної або забороненої вогнепальної зброї.

Після штурму Капітолію США прихильниками Дональда Трампа правопорядок відновили сили американського спецназу. Вони витіснили прихильників Трампа з будівлі, після чого продовжилося засідання Конгресу.

Телеканали KUSI News та Fox News повідомляють, що одна із чотирьох загиблих — ветеран Повітряних сил США Ешлі Бабітт, яка була ревною прихильницею Трампа. Раніше повідомлялося, що жінка отримала вогнепальне поранення у грудну клітину.

Керівник столичного департаменту поліції також повідомив, що у штаб-квартирах національних комітетів Республіканської та Демократичної партій виявили дві саморобні бомби. Окрім цього, на території Капітолію знайшли автохолодильник з коктейлями Молотова.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що одна зі прихильниць Трампа, яка прорвалася в Капітолій, загинула. Вона отримала вогнепальне поранення у груди та певний час перебувала у критичному стані в лікарні. Ще кілька осіб, зокрема й поліцейські, постраждали у зіткненнях. Один з потерпілих впав з 10-метрової висоти, коли намагався залізти на стіну Капітолію.

Конгрес 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни, на яких перемогу здобув опонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат разом із Палатою представників на спільному засіданні повинні були розглянути результати виборів у кожному штаті і погодити їх. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 республіканських конгресменів та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю і засідання Конгресу відновилося.