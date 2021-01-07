Твіттер та Фейсбук заблокували офіційні сторінки Трампа

https://racurs.ua/ua/n148718-tvitter-ta-feysbuk-zablokuvaly-oficiyni-storinky-trampa.html

Ракурс

Дональда Трампа, президента США, тимчасово позбавили можливості писати повідомлення на офіційних сторінках у Twitter, Facebook та Instagram після штурму Капітолію США його прихильниками.

Найближчим часом Трамп не зможе користуватися мережею мікроблогів Twitter, доки не видалить повідомлення, які модератори вважали неприйнятними. Йдеться про заяви американського президента про те, що штурм Капітолію — це наслідки «крадіжки його перемоги на виборах».

Соцмережа Facebook, яка володіє й Instagram, також заблокувала сторінку Трампа на 24 год.

Нагадаємо, генпрокурор округу Колумбія закликав віце-президента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку і відсторонити Трампа від посади після інциденту у Капітолії США.

Конгрес 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни, на яких перемогу здобув опонент Трампа — демократ Джо Байден.

Сенат разом із Палатою представників на спільному засіданні повинні були розглянути результати виборів у кожному штаті і погодити їх. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 республіканських конгресменів та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю і засідання відновилося.