Твиттер и Фейсбук заблокировали Трампа

https://racurs.ua/n148718-tvitter-i-feysbuk-zablokirovali-trampa.html

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Дональда Трампа, президента США, временно лишили возможности писать сообщения на официальных страницах в Twitter, Facebook и Instagram после штурма Капитолия США его сторонниками.

В ближайшее время Трамп не сможет пользоваться сетью микроблогов Twitter, пока не удалит сообщения, которые модераторы посчитали неприемлемыми. Речь идет о заявлениях американского президента о том, что штурм Капитолия — это последствия «кражи его победы на выборах».

Соцсеть Facebook, которая владеет и Instagram, также заблокировала страницу Трампа на 24 часа.

Напомним, генпрокурор округа Колумбия призвал вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности после инцидента в Капитолии США.

Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны, на которых победу одержал оппонент Трампа — демократ Джо Байден.

Сенат вместе с Палатой представителей на совместном заседании должны были рассмотреть результаты выборов в каждом штате и одобрить их. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов, а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ очистил здание и заседание возобновилось.