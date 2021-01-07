Коронавірус в Україні інфікував ще майже 9 тис. осіб, зафіксовано 148 смертей

https://racurs.ua/ua/n148720-koronavirus-v-ukrayini-infikuvav-sche-mayje-9-tys-osib-zafiksovano-148-smertey-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 7 січня виявили ще у майже 9 тис. осіб, більше, ніж добою раніше. Загалом зафіксовано вже 1 млн 99 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Водночас кількість одужалих за добу більша, ніж захворілих, однак, кількість госпіталізацій сягнула 2,5 тис. Про це у Фейсбук сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

8 тис. 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників, — написав міністр.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 567 осіб;

летальних випадків — 148;

одужало — 11 тис. 316 осіб;

здійснено тестувань за добу — 54 тис. 438.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: