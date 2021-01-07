“Смелее, смелее” — заклики російською лунали під час штурму Капітолію — соцмережі — новини США

https://racurs.ua/ua/n148721-smelee-smelee-zaklyky-rosiyskou-lunaly-pid-chas-shturmu-kapitoliu-socmereji-video.html

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Штурм Капітолію США прихильниками президента Дональда Трампа відбувся 6 січня. У мережі мікроблогів Твіттер оприлюднили відео, на якому протестувальники розбивають віконне скло держбудівлі.

У цей момент нібито чути заклики російською мовою «Смелее, смелее» (4 сек. на відео).

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat зробила репост цього відео, а також звернулася до користувачів із проханням зберігати будь-які відео і прямі трансляції штурму Капітолію.

Одним із лідерів захоплення Капітолію став чоловік у хутрі і з рогами на голові. Ним виявився Джейк Анджелі — колишній актор, прихильник теорій змов і фанатик Дональда Трампа, який входить до ультраправої організації QAnon. Прибічники цього руху вірять у змову демократів-педофілів, які поклоняються сатані, а також у те, що світом правлять ілюмінати і рептилоїди.

Нагадаємо, Конгрес США 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни, на яких перемогу здобув опонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат разом із Палатою представників на спільному засіданні повинні були розглянути результати виборів у кожному штаті і погодити їх. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 республіканських конгресменів та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю. Засідання Конгресу відновилося. Внаслідок сутичок загинуло четверо осіб, ще 52 були затримані.