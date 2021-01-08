Байден розповів, що думає про відсутність Трампа на своїй інавгурації

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n148786-bayden-rozpoviv-scho-dumaie-pro-vidsutnist-trampa-na-svoyiy-inavguraciyi.html

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Джо Байден, обраний президент США, прокоментував нещодавню заяву чинного глави держави Дональда Трампа, котрий запевнив, що не буде присутнім на церемонії інавгурації свого наступника, котра відбудеться 20 січня.

Байден, виступаючи в місті Вілмінгтон (штат Делавер), привітав таке рішення Трампа, повідомляє CNN.

За словами Байдена, Трамп перевершив «найгірші уявлення про нього», проте рішення не з’являтися на інавгурації є однією з небагатьох речей, у яких він погоджується з чинним президентом США.

Це добре, що він не з’явиться, — зазначив обраний президент США.

Водночас він заявив, що вітатиме присутність на цій церемонії чинного віце-президента США Майка Пенса.

Віце-президенту Майклу Пенсу — ласкаво просимо, буде мати за честь бачити його і просунутися в питанні передачі влади, — наголосив Байден.



За даними джерела агентства Reuters в адміністрації Трампа, чинний президент США планує залишити Білий дім за день до інавгурації та відправитися до свого маєтку у Флориді.

Нагадаємо, про намір не бути присутнім на інавгурації наступника Трамп повідомив сьогодні, 8 січня, на своїй сторінці у Твіттері.