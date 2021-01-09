Ожеледиця на дорогах та лавини у Карпатах — попередження ДСНС

https://racurs.ua/ua/n148793-ojeledycya-na-dorogah-ta-lavyny-u-karpatah-poperedjennya-dsns-karty.html

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Ожеледиця на дорогах 9 січня може завадити нормальному руху транспортних засобів. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у західних областях на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях — налипання мокрого снігу. Вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях — значні опади (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, — інформує сьогодні прес-служба ДСНС.

Окрім цього, попередження про ожеледицю на дорогах та сніголавинну небезпеку оприлюднило МВС.

9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень), — зазначили в МВС.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 9 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Температура повітря 11 °C морозу.

Водіям радять дотримуватися таких порад: