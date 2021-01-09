Ожеледиця на дорогах та лавини у Карпатах — попередження ДСНС (КАРТИ)https://racurs.ua/ua/n148793-ojeledycya-na-dorogah-ta-lavyny-u-karpatah-poperedjennya-dsns-karty.htmlРакурс
Ожеледиця на дорогах 9 січня може завадити нормальному руху транспортних засобів. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу у західних областях на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.
У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях — налипання мокрого снігу. Вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях — значні опади (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, — інформує сьогодні прес-служба ДСНС.
Окрім цього, попередження про ожеледицю на дорогах та сніголавинну небезпеку оприлюднило МВС.
9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень), — зазначили в МВС.
За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 9 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Температура повітря 11 °C морозу.
Водіям радять дотримуватися таких порад:
потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.