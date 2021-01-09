Гололед на дорогах и лавины в Карпатах — предупреждение ГСЧС

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Ракурс

Гололед на дорога 9 января может помешать нормальному движению транспортных средств. По информации Укргидрометцентра, в субботу в западных областях на дорогах будет наблюдаться гололедица.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях — налипание мокрого снега. Ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — значительные осадки (первый уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, — информирует сегодня пресс-служба ГСЧС.

Кроме этого, предупреждение о гололеде на дорогах и снеголавинной опасности обнародовало МВД.

9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (третий уровень), — отметили в МВД.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 9 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Температура воздуха снизилась до 11 °C мороза.

Водителям советуют придерживаться таких советов: