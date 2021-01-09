Гололед на дорогах и лавины в Карпатах — предупреждение ГСЧС (КАРТЫ)https://racurs.ua/n148793-gololed-na-dorogah-i-laviny-v-karpatah-preduprejdenie-gschs-karty.htmlРакурс
Гололед на дорога 9 января может помешать нормальному движению транспортных средств. По информации Укргидрометцентра, в субботу в западных областях на дорогах будет наблюдаться гололедица.
В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях — налипание мокрого снега. Ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — значительные осадки (первый уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, — информирует сегодня пресс-служба ГСЧС.
Кроме этого, предупреждение о гололеде на дорогах и снеголавинной опасности обнародовало МВД.
9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (третий уровень), — отметили в МВД.
По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 9 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Температура воздуха снизилась до 11 °C мороза.
Водителям советуют придерживаться таких советов:
нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.