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Ракурс
Гололед на дорогах и лавины в Карпатах — предупреждение ГСЧС

Гололед на дорогах и лавины в Карпатах — предупреждение ГСЧС (КАРТЫ)

9 янв 2021, 11:35
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Гололед на дорога 9 января может помешать нормальному движению транспортных средств. По информации Укргидрометцентра, в субботу в западных областях на дорогах будет наблюдаться гололедица.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях — налипание мокрого снега. Ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — значительные осадки (первый уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, — информирует сегодня пресс-служба ГСЧС.

Кроме этого, предупреждение о гололеде на дорогах и снеголавинной опасности обнародовало МВД.

9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (третий уровень), — отметили в МВД.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 9 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Температура воздуха снизилась до 11 °C мороза.

Гора Піп Іван Чорногірський 9 січня / Фейсбук

Водителям советуют придерживаться таких советов:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;


  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Источник: Ракурс


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