Трамп планирует помиловать самого себя — NYT — новости США

https://racurs.ua/n148792-tramp-planiruet-pomilovat-samogo-sebya-nyt.html

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Дональд Трамп, президент США, после проигрыша на выборах в ноябре обсуждал возможность помиловать самого себя, членов своей семьи и ближайших соратников, опасаясь судебных преследований.

Такой беспрецедентный шаг он неоднократно рассматривал со своими советниками. Помиловать самого себя Трамп якобы планировал в последние дни пребывания в Белом доме, пишет The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников.

По данным NYT, эту тему Трамп поднимал в разговорах со своими помощниками после президентских выборов. В частности, американский лидер интересовался мнением своих собеседников о том, должен ли он так поступить и о возможных последствиях с юридической и политической точек зрения.

Ранее Трамп утверждал, что имеет право помиловать себя. Кроме этого, нынешний глава Белого дома обдумывает возможность помилования членов своей семьи — трех старших детей и зятя, советников и сотрудников администрации, в частности своего адвоката Руди Джулиани.

The New York Times подчеркивает, что инициатива Трампа может создать опасный прецедент, поскольку президент в одностороннем порядке объявляет себя выше закона и ограждает себя от ответственности за любые преступления. Еще ни один президент США не помиловал себя.