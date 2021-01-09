Курс гривны в 2021 году спрогнозировали в «Слуге народа»

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Ракурс

Каким будет курс гривны в 2021 году, спрогнозировали в «Слуге народа». Представители политсилы Владимира Зеленского убеждены, что в этом году украинцам не стоит ожидать резких скачков курса национальной валюты.

Такое мнение высказал глава налогового комитета Верховной Рады, «слуга» Данил Гетманцев в эфире «Украина 24», пишет УНН.

Если говорить о прогнозе гривны на 2021 год, то мы можем утверждать, никаких оснований говорить о головокружительных изменениях курса у нас нет, — заявил Гетманцев.

По его мнению, в Украине «достаточно нормальный» платежный баланс, большие золотовалютные резервы Национального банка, а также невысокая инфляция по итогам 2020 года.

Я считаю, что каких-либо проблем с курсом гривны у нас не будет. Возможно, будут определенные спекулятивные колебания, но наш Нацбанк достаточно четко на них реагирует, и он путем валютных интервенций утоляет эти колебания, — резюмировал нардеп.

Напомним, в прошлом году гривна, по информации НБУ, потеряла по отношению к доллару США 4 грн 58 коп — обесценилась на 19,33% - с 23,69 до 28,27 грн/долл.