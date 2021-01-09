Курс гривні у 2021 році спрогнозували у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n148791-kurs-gryvni-u-2021-roci-sprognozuvaly-u-sluzi-narodu.html

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Яким буде курс гривні у 2021 році, спрогнозували у «Слузі народу». Представники політсили Володимира Зеленського переконані, що цьогоріч українцям не варто очікувати різких стрибків курсу національної валюти.

Таку думку висловив очільник податкового комітету Верховної Ради, «слуга» Данило Гетманцев в ефірі «Україна 24», пише УНН.

Якщо говорити про прогноз щодо гривні на 2021 рік, то ми можемо стверджувати, жодних підстав говорити про карколомні зміни в курсі у нас немає, — заявив Гетманцев.

На його думку, в Україні «достатньо нормальний» платіжний баланс, великі золотовалютні резерви Національного банку, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.

Я вважаю, що якихось проблем з курсом гривні у нас не буде. Можливо, будуть певні спекулятивні коливання, але наш Нацбанк досить чітко на них реагує, і він шляхом валютних інтервенцій вгамовує ці коливання, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, торік гривня, за інформацією НБУ, втратила щодо долара США 4 грн 58 коп — знецінилася на 19,33% — з 23,69 до 28,27 грн/дол.