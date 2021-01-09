Появу “американського” штаму коронавірусу не виключають у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n148790-poyavu-amerykanskogo-shtamu-koronavirusu-ne-vykluchaut-u-bilomu-domi.html

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Нова мутація коронавірусу могла з’явитися у Сполучених Штатах Америки. Про це заявили у Білому домі.

Робоча група вважає, що мутація коронавірусу могла викликати сплеск захворюваності в осінньо-зимовий період, пише CNN.

Осінньо-зимовий сплеск майже вдвічі перевищив рівень захворюваності в весняно-літній період. Це прискорення може свідчити про новий штам коронавірусу в США на додаток до «британському» штаму, який вже поширився (у США — ред.) і може бути на 50% більш заразним, — йдеться у звіті робочої групи Білого дому.

Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) у п’ятницю водночас заявив про відсутність доказів появи у Сполучених Штатах нового мутованого штаму коронавірусу.

Ґрунтуючись на науковому розумінні вірусів, досить ймовірно, що існує безліч штамів, котрі одночасно розвиваються по всьому світу, — йдеться в заяві.

Науковці додали, що на підтвердження появи «американського» штаму коронавірусу можуть знадобитися тижні або місяці. Зокрема, із проаналізованих досі 5 тис. 700 проб, зібраних в листопаді і грудні, аналітики CDC не виявили появи нового варіанту вірусу у США.

Варіанти вірусу, вперше виявлені у Великій Британії і Південній Африці, мають патерни мутацій, які вказують на те, що вони можуть полегшити зараження вірусом людських клітин.

Нагадаємо, Лондон у грудні повідомив про новий штам вірусу — «британський» коронавірус має 22 мутації — удесятеро більше за інші. Ймовірно, він зʼявився у хворого зі слабким імунітетом. Він передається на 70% швидше і заражає набагато більше дітей, ніж раніше.