Трампа назавжди заблокували у Твіттер — названо причину

https://racurs.ua/ua/n148789-trampa-nazavjdy-zablokuvaly-u-tvitter-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Дональда Трампа безстроково заблокували у Твіттер. Адміністрація мережі мікроблогів Twitter позбавила чинного президента США доступу до офіційної сторінки (realDonaldTrump) через «прославлення насильства» та нові ймовірні «ризики розпалювання ворожнечі».

Прес-служба компанії Twitter оприлюднила в офіційному блозі спеціальне роз’яснення свого рішення щодо блокування сторінки Трампа.

Таке рішення стало наслідком ретельного розгляду нещодавніх твітів американського президента на тлі штурму Капітолію США його прихильниками. У Twitter побоюються, що Трамп знову підбурюватиме громадян до насильства.

В контексті жахливих подій цього тижня ми чітко дали зрозуміти, що додаткові порушення правил Твіттер потенційно можуть привести саме до таких наслідків… Ще кілька років тому ми наголосили, що облікові записи… не можуть використовувати Twitter, серед іншого, для підбурювання до насильства, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Трамп у соцмережах закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». 6 січня прихильники Трампа увірвалися в Капітолій, коли обидві палати Конгресу проводили засідання, на якому мала бути офіційно затверджена перемога демократа Джо Байдена на виборах президента США у листопаді 2020 року. Під час заворушень загинуло п’ятеро осіб, зокрема й співробітник поліції Капітолію.

Після цього інциденту соціальні мережі Twitter, Facebook та Instagram тимчасово заблокували сторінки Трампа.

Також нагадаємо, генпрокурор округу Колумбія закликав віце-президента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку і відсторонити Трампа від посади після інциденту у Капітолії США.