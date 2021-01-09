Коронавірус за добу забрав життя 80 українців

https://racurs.ua/ua/n148788-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-80-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні з початку пандемії лабораторно виявили у 1,11 млн осіб. Станом на 9 січня додалося ще 4 тис. 846 COVID-інфікованих.

Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

Лабораторії 8 січня здійснили 26 тис. 494 дослідження.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 411 осіб;

летальних випадків — 80;

одужало — 7 тис. 961 особа;

Загалом в Україні підтвердили 1,1 млн випадків коронавірусного захворювання. З них понад 786 тис. громадян одужали та 19 тис. 668 — померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Найбільше нових випадків 8 січня зафіксували у:

Дніпропетровській області — 471,

Запорізькій області — 456,

Миколаївській області — 416,

Київській області — 375,

Черкаській області — 353.



Нагадаємо, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на COVID-19 становить 89,3 млн осіб. Смертність від коронавірусу сягнула 1,9 млн осіб. Найбільша кількість хворих на COVID-19 — у США (22,4 млн інфікованих). На другому місці Індія — 10,4 млн інфікованих, а на третьому — Бразилія (8 млн інфікованих).

З 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин, який триватиме до опівночі 25 січня 2021 року. Під час січневого локдауну в магазинах можна придбати харчові продукти (там, де під них відведено не менше 60% площі), ліки, вироби медичного призначення, засоби гігієни та зв’язку, ветеринарні препарати, корми, насіння і засоби захисту рослин, а також побутову хімію та друковану пресу.