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Ракурс
Коронавирус унес жизни 80 украинцев в сутки

Коронавирус унес жизни 80 украинцев в сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 янв 2021, 08:54
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Коронавирус в Украине с начала пандемии лабораторно подтвердили у 1,11 млн человек. По состоянию на 9 января добавилось еще 4 тыс. 846 новых COVID-инфицированных.

В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Об этом сегодня утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Лаборатории 8 января провели 26 тыс. 494 исследования.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2 тыс. 411 человек;

  • летальных исходов — 80;

  • выздоровели — 7 тыс. 961 человек;

Всего в Украине подтвердили 1,1 млн случаев коронавирусного заболевания. Из них более 786 тыс. граждан выздоровели и 19 тыс. 668 — умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Коронавирус в Украине / СНБО

Коронавирус в Украине / СНБО

Больше всего новых случаев 8 января зафиксировали в:

  • Днепропетровской области — 471,

  • Запорожской области — 456,

  • Николаевской области — 416,

  • Киевской области — 375,

  • Черкасской области — 353.


Напомним, в мире по состоянию на утро 9 января число больных COVID-19 составляет 89,3 млн человек. Смертность от коронавируса достигло 1,9 млн человек. Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (22,4 млн инфицированных). На втором месте Индия — 10,4 млн инфицированных, а на третьем — Бразилия (8 млн инфицированных).

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до полуночи 25 января 2021 года. Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести продукты питания (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.

Источник: Ракурс


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