Коронавирус унес жизни 80 украинцев в сутки

https://racurs.ua/n148788-koronavirus-unes-jizni-80-ukraincev-v-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине с начала пандемии лабораторно подтвердили у 1,11 млн человек. По состоянию на 9 января добавилось еще 4 тыс. 846 новых COVID-инфицированных.

В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Об этом сегодня утром сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Лаборатории 8 января провели 26 тыс. 494 исследования.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 тыс. 411 человек;

летальных исходов — 80;

выздоровели — 7 тыс. 961 человек;

Всего в Украине подтвердили 1,1 млн случаев коронавирусного заболевания. Из них более 786 тыс. граждан выздоровели и 19 тыс. 668 — умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Больше всего новых случаев 8 января зафиксировали в:

Днепропетровской области — 471,

Запорожской области — 456,

Николаевской области — 416,

Киевской области — 375,

Черкасской области — 353.



Напомним, в мире по состоянию на утро 9 января число больных COVID-19 составляет 89,3 млн человек. Смертность от коронавируса достигло 1,9 млн человек. Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (22,4 млн инфицированных). На втором месте Индия — 10,4 млн инфицированных, а на третьем — Бразилия (8 млн инфицированных).

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до полуночи 25 января 2021 года. Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести продукты питания (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.