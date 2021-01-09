Трампа навсегда заблокировали в Твиттер — названа причина

https://racurs.ua/n148789-trampa-navsegda-zablokirovali-v-tvitter-nazvana-prichina.html

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Дональда Трампа бессрочно заблокировали в Твиттере. Администрация сети микроблогов Twitter лишила действующего президента США доступа к официальной странице (realDonaldTrump) из-за «прославления насилия» и «рисков разжигание вражды».

Пресс-служба компании Twitter обнародовала в официальном блоге специальное разъяснение своего решения о блокировании страницы Трампа.

Такое решение стало следствием тщательного рассмотрения недавних твитов американского президента на фоне штурма Капитолия США его сторонниками. В Twitter опасаются, что Трамп вновь будет подстрекать граждан к насилию.

В контексте ужасных событий этой недели мы четко дали понять, что дополнительные нарушения правил Твиттер могут привести именно к таким последствиям… Еще несколько лет назад мы отметили, что учетные записи… не могут использовать Twitter, среди прочего, для подстрекательства к насилию, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Трамп в соцсетях призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, когда обе палаты Конгресса проводили заседание, на котором должна была быть официально утверждена победа демократа Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2020 года. Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

После этого инцидента социальные сети Twitter, Facebook и Instagram временно заблокировали страницы Трампа.

Также напомним, генпрокурор округа Колумбия призвал вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности после инцидента в Капитолии США.