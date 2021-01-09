Появление «американского» штамма коронавируса не исключают в Белом доме

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Новая мутация коронавируса могла появиться в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявили в Белом доме.

Рабочая группа считает, что мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период, пишет CNN.

Осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемости в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в добавок к «британскому» штамму, который уже циркулирует (в США — ред.) и может быть на 50% более заразным, — говорится в отчете рабочей группы Белого дома.

Вместе с тем Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу заявил об отсутствии доказательств появления в Соединенных Штатах нового мутировавшего штамма коронавируса.

Основываясь на научном понимании вирусов, весьма вероятно, что существует множество штаммов, которые одновременно развиваются по всему миру, — говорится в заявлении.

Ученые добавили, что на подтверждение появления «американского» штамма коронавируса могут потребоваться недели или месяцы. В частности, из проанализированных 5 тыс. 700 проб, собранных в ноябре и декабре, аналитики CDC не выявили нового варианта вируса в США.

Варианты вируса, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, имеют паттерны мутаций, которые указывают на то, что они могут облегчить заражение вирусом человеческих клеток.

Напомним, Лондон в декабре сообщил о новом штамме вируса — «британский» коронавирус имеет 22 мутации — в десять раз больше других. Вероятно, он появился у больного со слабым иммунитетом. Он передается на 70% быстрее и заражает гораздо больше детей, чем раньше.