Трамп планує помилувати себе — NYT

https://racurs.ua/ua/n148792-tramp-planuie-pomyluvaty-sebe-nyt.html

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Дональд Трамп, президент США, після програшу на виборах у листопаді обговорював можливість помилувати самого себе, членів своєї родини та найближчих соратників, побоюючись судових переслідувань.

Можливість реалізації такого безпрецедентного кроку він неодноразово обмірковував зі своїми радниками. Помилувати самого себе Трамп нібито планував в останні дні перебування в Білому домі, пише The New York Times з посиланням на два обізнані джерела.

За даними NYT, цю тему Трамп піднімав в розмовах зі своїми помічниками після президентських виборів. Зокрема, американський лідер цікавився думкою своїх співрозмовників про те, чи повинен він так вчинити і, які можуть бути юридичні та політичні наслідки цього рішення.

Раніше Трамп стверджував, що має право помилувати себе. Окрім цього, нинішній глава Білого дому обмірковує можливість помилування членів своєї сім’ї — трьох старших дітей і зятя, радників і співробітників адміністрації, зокрема свого адвоката Руді Джуліані.

The New York Times наголошує, що ініціатива Трампа може створити небезпечний прецедент, оскільки президент в односторонньому порядку оголошує себе вище закону і захищає себе від відповідальності за будь-які злочини. Ще жоден президент США не помилував себе.