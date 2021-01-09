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Ракурс
«Носочный» локдаун в Украине вызвал взрывную реакцию соцсетей / Фото: GONI Мемаси в Фейсбук

«Носочный» локдаун в Украине вызвал взрывную реакцию соцсетей (ФОТО)

9 янв 2021, 12:06
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На избирательный локдаун в Украине пользователи украинского сегмента соцсетей отреагировали юмором — жесткий карантин вдохновил шутников на креатив о «запрещенке» — носках, презервативах и бытовой химии.

Напомним, в Украине с 8 января действует локдаун, который продлится до полуночи 25 января. Введение карантина сказалось, в том числе и на работе супермаркетов и магазинов. Под запрет попал ряд различных товаров — супермаркеты завесили часть витрин с бытовыми товарами. Речь идет о презервативах, батарейках, бытовой химии (например, стиральные порошки покупать можно, а мусорные пакеты, носки и колготы — запрещено).

«Носочный» локдаун в Украине / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Носочный» локдаун в Украине / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Носочный» локдаун в Украине / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук

«Носочный» локдаун в Украине / Фото: GONI Мемаси у Фейсбук


В то же время глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил запрет на продажу носков в супермаркетах «простой логикой».

Источник: Ракурс


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