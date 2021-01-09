Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кейт Миддлтон. Фото: Hello

Трогательное поздравление с днем ​​рождения получила Кейт Миддлтон от Елизаветы II (ФОТО)

9 янв 2021, 15:44
999

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, сегодня, 9 января, празднует свой 39-й день рождения. По этому случаю жену принца Уильяма торжественно поздравила королевская семья.

Ко дню рождения герцогини члены британской короны показали архивное фото Кейт Миддлтон и Елизаветы II. Об этом сообщается в официальном Instagram британских монархов.

Официального празднования дня рождения жены принца Уильяма в этом году не планируется, поскольку в Великобритании бушует новый штамм коронавируса. Однако отмечается, что герцогиня проведет этот день в кругу родных людей.

Подчеркнем, что Кейт Миддлтон является примером для многих женщин в разных уголках мира, поэтому сегодня в ее адрес будет звучать много приятных слов. Одними из первых королевскую особу поздравили члены ее семьи.

Желаем герцогини Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!, — написали в публикации.


Также в публикации добавили архивную фотографию Кейт Миддлтон с самой королевой Елизаветой II.

Кейт Миддлтон и Елизавета II. Фото: InstagramНапомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям в ближайшем будущем намерены расстаться со своим домом в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Они планируют переехать в свой загородный дом Анмер-Холл, который королева подарила им в день свадьбы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров