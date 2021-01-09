Личность задержанной у Капитолия русскоязычной женщины раскрыли СМИ

Штурм Капитолия. Фото: РБК

https://racurs.ua/n148801-lichnost-zaderjannoy-u-kapitoliya-russkoyazychnoy-jenschiny-raskryli-smi.html

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Штурм Капитолия, который состоялся в США, проходил с участием русскоязычных граждан. Однако подтверждений того, что задержанные были гражданами Российской Федерации, пока нет.

На протестах в Вашингтоне по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа были задержаны связанные с Молдовой 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон. Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

Сообщается, что младшая из женщин говорит по-русски, но ее гражданство устанавливается.

По информации СМИ, Кристина Малимон — вице-президент организации «Юные республиканцы Орегона» и организатор лодочного парада в поддержку президента США Дональда Трампа в августе 2020 года. За несколько часов до штурма Капитолия она опубликовала в Instagram публикацию с митинга у Белого дома, где выступал Трамп.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США 6 января группа протестующих, которые поддерживают действующего президента страны Дональда Трампа, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия), где в то время происходило утверждение результатов недавних президентских выборов.

Вскоре после захвата активистами здания его освободили полицейские и нацгвардейцы, которых стянули к Капитолию. В Высшем суде округа Колумбия 40 обвиняемым были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в государственную собственность. Отмечается, что по крайней мере одному из них понадобился переводчик с русского языка.