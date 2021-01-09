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Пожар в Индии унес жизни 10 новорожденных

Пожар в Индии унес жизни 10 новорожденных

9 янв 2021, 14:58
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10 новорожденных погибли в пожаре, который случился в индийской больнице города Бхандари в штате Махараштра. Трагедия произошла ночью 9 января.

Младенцам было от нескольких дней до трех месяцев. Согласно предварительному расследованию, пожар мог стать следствием короткого замыкания электрического оборудования, пишет BBC News.

Пожежа в Індії

Пожежа в Індії

Пожар вспыхнул на территории реанимационного отделения государственной больницы. Семь младенцев умерли в результате удушья от дыма, который очень быстро распространился, а еще три — от полученных ожогов. По данным министерства здравоохранения штата Махараштра, всего на момент пожара в отделении находилось 17 детей.


Семь новорожденных удалось спасти персоналу больницы. Власти Индии приказала расследовать обстоятельства трагедии и проверить все отделения для новорожденных в штате.

Семьям всех жертв выплатят компенсацию по 6,8 тыс. долл.


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