Пожар в Индии унес жизни 10 новорожденных

https://racurs.ua/n148800-pojar-v-indii-unes-jizni-10-novorojdennyh.html

Ракурс

10 новорожденных погибли в пожаре, который случился в индийской больнице города Бхандари в штате Махараштра. Трагедия произошла ночью 9 января.

Младенцам было от нескольких дней до трех месяцев. Согласно предварительному расследованию, пожар мог стать следствием короткого замыкания электрического оборудования, пишет BBC News.

Пожар вспыхнул на территории реанимационного отделения государственной больницы. Семь младенцев умерли в результате удушья от дыма, который очень быстро распространился, а еще три — от полученных ожогов. По данным министерства здравоохранения штата Махараштра, всего на момент пожара в отделении находилось 17 детей.

Семь новорожденных удалось спасти персоналу больницы. Власти Индии приказала расследовать обстоятельства трагедии и проверить все отделения для новорожденных в штате.

Семьям всех жертв выплатят компенсацию по 6,8 тыс. долл.