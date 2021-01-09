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10 новонароджених загинули у пожежі в Індії

Пожежа в Індії забрала життя 10 новонароджених

9 січ 2021, 14:58
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10 новонароджених загинули у пожежі, яка трапилася в індійській лікарні міста Бхандарі у штаті Махараштра. Трагедія сталася вночі 9 січня.

Немовлятам було від кількох днів до трьох місяців. Згідно з попереднім розслідуванням, пожежу могло спричинити коротке замикання електричного обладнання, пише BBC News.

Пожежа в Індії

Пожежа в Індії

Пожежа спалахнула на території реанімаційного відділення державної лікарні. Семеро немовлят померли внаслідок задухи від диму, який дуже швидко поширювався, а ще троє — від отриманих опіків. За даними міністерства охорони здоров’я штату Махараштра, всього на момент пожежі у відділенні перебувало 17 дітей.


Сімох новонароджених вдалося врятувати персоналу лікарні. Влада Індії наказала розслідувати обставини трагедії та перевірити усі відділення для новонароджених у штаті.

Сім’ям усіх жертв виплатять компенсацію по 6,8 тис. дол.


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