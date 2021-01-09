10 новонароджених загинули у пожежі в Індії

https://racurs.ua/ua/n148800-pojeja-v-indiyi-zabrala-jyttya-10-novonarodjenyh.html

Ракурс

10 новонароджених загинули у пожежі, яка трапилася в індійській лікарні міста Бхандарі у штаті Махараштра. Трагедія сталася вночі 9 січня.

Немовлятам було від кількох днів до трьох місяців. Згідно з попереднім розслідуванням, пожежу могло спричинити коротке замикання електричного обладнання, пише BBC News.

Пожежа спалахнула на території реанімаційного відділення державної лікарні. Семеро немовлят померли внаслідок задухи від диму, який дуже швидко поширювався, а ще троє — від отриманих опіків. За даними міністерства охорони здоров’я штату Махараштра, всього на момент пожежі у відділенні перебувало 17 дітей.

Сімох новонароджених вдалося врятувати персоналу лікарні. Влада Індії наказала розслідувати обставини трагедії та перевірити усі відділення для новонароджених у штаті.

Сім’ям усіх жертв виплатять компенсацію по 6,8 тис. дол.