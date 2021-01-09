Авіакатастрофа в Індонезії — МЗС перевіряє, чи були на борту українці

https://racurs.ua/ua/n148799-aviakatastrofa-v-indoneziyi-mzs-pereviryaie-chy-buly-na-bortu-ukrayinci.html

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Авіакатастрофа в Індонезії сталася у суботу, 9 січня — пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air зник з радарів авіадиспетчерів невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти. Згодом рибалки знайшли ймовірні уламки авіалайнера, ЗМІ оприлюднили фото і відео з можливого місця падіння. Наразі триває пошукова операція.

Посольство України в Індонезії намагається встановити, чи були наші громадяни на боту літака. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв’язок із літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів, — написав дипломат.

Нагадаємо, за даними різних ЗМІ, на борту літака перебувало від 50 до 62 осіб. Boeing 737 впав у Яванське море неподалік від індонезійської столиці Джакарти через кілька хвилин після вильоту. До цього борт різко впродовж 60 секунд втратив висоту — впав на 3 тис. м і зник з радарів.