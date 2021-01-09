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Ракурс
Авиакатастрофа в Индонезии — МИД проверяет, были ли на борту украинцы

Авиакатастрофа в Индонезии — МИД проверяет, были ли на борту украинцы

9 янв 2021, 14:31
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Авиакатастрофа в Индонезии произошла в субботу, 9 января — пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air исчез с радаров авиадиспетчеров вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. Впоследствии рыбаки нашли возможные обломки авиалайнера, а СМИ обнародовали первые фото и видео возможного места падения. Сейчас идет поисковая операция.

Посольство Украины в Индонезии пытается установить, были ли наши граждане на боту самолета. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По информации индонезийских властей, близ Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров, — написал дипломат.


Напомним, по данным различных СМИ, на борту самолета пребывало от 50 до 62 человек. Boeing 737 упал в Яванское море неподалеку от индонезийской столицы Джакарты спустя несколько минут после вылета. До этого борт резко в течение 60 секунд потерял высоту — упал на 3 тыс. м и исчез с радаров.

Источник: Ракурс


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