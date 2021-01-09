Авиакатастрофа в Индонезии — МИД проверяет, были ли на борту украинцы

https://racurs.ua/n148799-aviakatastrofa-v-indonezii-mid-proveryaet-byli-li-na-bortu-ukraincy.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Индонезии произошла в субботу, 9 января — пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air исчез с радаров авиадиспетчеров вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. Впоследствии рыбаки нашли возможные обломки авиалайнера, а СМИ обнародовали первые фото и видео возможного места падения. Сейчас идет поисковая операция.

Посольство Украины в Индонезии пытается установить, были ли наши граждане на боту самолета. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По информации индонезийских властей, близ Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров, — написал дипломат.



Напомним, по данным различных СМИ, на борту самолета пребывало от 50 до 62 человек. Boeing 737 упал в Яванское море неподалеку от индонезийской столицы Джакарты спустя несколько минут после вылета. До этого борт резко в течение 60 секунд потерял высоту — упал на 3 тыс. м и исчез с радаров.