Особу затриманої біля Капітолію російськомовної жінки розкрили ЗМІ

Штурм Капітолію. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n148801-osobu-zatrymanoyi-bilya-kapitoliu-rosiyskomovnoyi-jinky-rozkryly-zmi.html

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Штурм Капітолію, який відбувся у США, проходив за участі російськомовних громадян. Однак підтверджень того, що арештовані були громадянами Російської Федерації наразі немає.

На протестах у Вашингтоні за звинуваченням у незаконному проникненні та порушенні комендантської години були затримані пов’язані з Молдовою 28-річна Христина Малімон і її мати Євгенія Малімон. Про це повідомляє видання BuzzFeed News.

Повідомляється, що молодша з жінок говорить російською, але її громадянство наразі встановлюється.

За інформацією ЗМІ, Христина Малімон — віце-президент організації «Юні республіканці Орегона» і організатор човнового параду на підтримку президента США Дональда Трампа в серпні 2020 року. За кілька годин до штурму Капітолію вона викладала в Instagram публікацію з мітингу біля Білого дому, де виступав Трамп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США 6 січня група протестувальників, які підтримували чинного президента країни Дональда Трампа, вдерлася до будівлі Капітолію у Вашингтоні (округ Колумбія), де в той час відбувалося затвердження результатів нещодавніх президентських виборів.

Невдовзі після захоплення активістами будівлі її звільнили поліцейські та нацгвардійці, яких стягнули до Капітолію. У Вищому суді округу Колумбія 40 обвинуваченим були пред’явлені звинувачення в незаконному проникненні в державну власність. Зазначається, що принаймні одному з них знадобився перекладач з російської мови.