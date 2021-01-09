Кейт Міддлтон. Фото: Hello

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, сьогодні, 9 січня, святкує свій 39-й день народження. З цієї нагоди дружину принца Вільяма урочисто поздоровила королівська родина.

До дня народження герцогині члени британської корони показали архівне фото Кейт Міддлтон та Єлизавети II. Про це повідомляється в офіційному Instagram британських монархів.

Офіційного святкування дня народження дружини принца Вільяма у цьому році не планується, оскільки у Великій Британії вирує новий штам коронавірусу. Натомість герцогиня проведе цей день у колі найрідніших людей.

Зауважимо, що Кейт Міддлтон є прикладом для багатьох жінок у різних куточках світу, тому сьогодні на її адресу буде лунати багато приємних слів. Одними з перших королівську особу поздоровили члени її родини.

Бажаємо герцогині Кембриджській дуже щасливого дня народження сьогодні!, — написали в публікації.

Також до публікації додали архівну фотографію Кейт Міддлтон з самою королевою Єлизаветою II.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, в найближчому майбутньому мають намір попрощатися зі своїм будинком в Кенсингтонському палаці в Лондоні. Вони планують переїхати у свій заміський будинок Анмер-Холл, який королева подарувала їм в день весілля.