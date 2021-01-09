Літак. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148803-sered-pasajyriv-litaka-scho-vpav-v-indoneziyi-ukrayinciv-ne-bulo-mzs.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Індонезії, що сталася сьогодні, 9 січня, не стала причиною загибелі українців. За попередньою інформацією, на борту пасажирського літака компанії Sriwijaya Air, не було громадян України.

Наразі триває пошукова операція. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 9 січня, пасажирський літак компанії Sriwijaya Air розбився біля острова Мале. Зв’язок із літаком зник через чотири хвилини після його вильоту з аеропорту Джакарти.

Літак прямував із Джакарти до іншого міста в Індонезії Понтіанак. Рейс SJ182 виконував літак Boeing 737−500, який здійснює польоти з 1994 року. Авіакомпанія Sriwijaya Air заявила, що рейс мав тривати 90 хвилин. На борту було 56 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Серед них було 10 дітей.