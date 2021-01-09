Снегопад в Японии. Фото: Twitter

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Ракурс

Мощные снегопады принес зимний шторм на берега Японского моря в пятницу, 8 января. Сильные ветра и метели практически парализовали движение на побережье Японии.

В префектуре Хоккайдо было отменено более 210 авиационных и 240 железнодорожных рейсов. Об этом сообщает DW.





Отметим, что сильные снегопады стали причиной отключения электричества в 40 тыс. домов в префектуре Акита, а более 90 машин застряли на занесенных снегом трассах между префектурами Исикава и Тояма.









Метеорологи предупреждают также о возросшем риске схождения лавин и оползней в горных районах, а на севере и западе Японии прогнозируется сильное обледенение дорог. Водителей просят быть осторожными.





В префектуре Хокурику в северо-западной части острова Хонсю за три часа выпало 15 см снега. Синоптики ожидают выпадение снега до 1,2 м. В городе Йокоте в префектуре Акита прошел рекордный снегопад, по состоянию на утро четверга там выпало более 1,5 м снега. В префектуре Тоттори на западе Японии были зафиксированы порывы ветра до 100 км/ч.









Японское метеорологическое агентство заявило, что значительные снегопады и порывистый ветер ожидаются на территории страны до воскресенья, 10 января. Причиной ураганных ветров и избыточных осадков стала быстро развивающаяся система низкого давления и обширный погодный фронт.





Напомним, ранее мы сообщали, что снегопад в Японии внезапно накрыл северные регионы. В городе Нишивага, расположенном в горном районе префектуры Иватэ, высота снежного покрова достигла 126 см. Этот показатель более чем в четыре раза превышает обычные значения для этого времени года.