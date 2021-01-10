Джо Байден с собакой, фото: News9

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Джо Байден, избранный президент США, является владельцем двух собак — немецких овчарок Чемпиона и Мейджора. Последнего пса семейство Байденов взяло из приюта для животных, поэтому после переезда Байдена в Белый дом Мейджор станет там первой в истории собакой из приюта.

В связи с этим для Мейджора также проведут церемонию «инаугурации», сообщает CBS News.

Накануне переезда собаки в Белый дом в бывшем приюте Мейджора устроят для будущего «Первого собаки США» «инаугурацию» с помощью видеосервиса Zoom. Церемония состоится 17 января.

В приюте называют это мероприятие «крупнейшей в мире виртуальной вечеринкой для собак». Также в рамках этого мероприятия будут собирать средства для других собак в приюте, чтобы дать им шанс, как Мейджору, реализовать «американскую мечту».

Напомним, в ноябре Байден травмировался во время игры с собакой.