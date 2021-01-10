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Ракурс
Джо Байден з собакою, фото: News9

Для домашнього улюбленця Байдена також проведуть «інавгурацію»

10 січ 2021, 11:03
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Джо Байден, обраний президент США, є власником двох собак — німецьких вівчарок Чемпіона та Мейджора. Останнього пса сімейство Байденів взяло з притулку для тварин, тож після переїзду Байдена до Білого дому Мейджор стане там першою в історії собакою з притулку.

У зв’язку з цим для Мейджора також проведуть церемонію «інавгурації», повідомляє CBS News.

Напередодні переїзду собаки до Білого дому в колишньому притулку Мейджора влаштують для майбутнього «Першого собаки США» «інавгурацію» за допомогою відеосервісу Zoom. Церемонія відбудеться 17 січня.

У притулку називають цей захід «найбільшою у світі віртуальною вечіркою для собак». Також в межах цього заходу збиратимуть кошти для інших собак у притулку, щоб дати їм шанс, як Мейджору, реалізувати «американську мрію».


Нагадаємо, в листопаді Байден травмувався під час гри з собакою.


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