У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Hull CC News

https://racurs.ua/ua/n148816-prynaymni-odyn-symptom-koronavirusu-zberigaietsya-cherez-pivroku-pislya-odujannya-ucheni.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 — нове захворювання, тож учені тільки починають розуміти його наслідки для пацієнтів.

Так, нове дослідження, яке охопило 1 тис. 733 осіб, котрим з січня по травень 2020 року було поставлено діагноз в китайському місті Ухані, показало, що 76% пацієнтів з COVID-19 мають принаймні один постійний симптом через шість місяців після першої появи симптомів коронавірусу, повідомляє The Lancet.

Найпоширенішим симптомом є втома або м’язова слабкість, вона зберігалася у 63% учасників дослідження, причому пацієнти також часто відчували труднощі зі сном (26%). Тривога або депресія були зареєстровані серед 23% пацієнтів.

У пацієнтів, які тяжко хворіли в лікарні, частіше спостерігалися порушення функції легенів та аномалії, виявлені при візуалізації грудної клітки, що може свідчити про пошкодження органів.

Рівень нейтралізуючих антитіл через шість місяців був знижений понад на половину (52,5%) у 94 пацієнтів, імунна відповідь яких тестувалася на піку інфекції, що викликає занепокоєння стосовно можливості повторного зараження вірусом.

Як відомо, COVID-19 впливає на лише на легені. Дослідники виявили, що в деяких пацієнтів виникали проблеми з нирками після виписки. Лабораторні тести показали, що у 13% пацієнтів, у яких функція нирок була нормальною під час перебування у лікарні, згодом спостерігалася знижена функція нирок.

Нагадаємо, учені встановили, як довго може зберігатися такий характерний симптом коронавірусу, як погіршення чи втрата нюху.