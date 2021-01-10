В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Hull CC News

https://racurs.ua/n148816-po-krayney-mere-odin-simptom-koronavirusa-sohranyaetsya-spustya-polgoda-posle-vyzdorovleniya.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 — новое заболевание, поэтому ученые только начинают понимать его последствия для пациентов.

Так, новое исследование, охватившее 1 тыс. 733 лиц, которым с января по май 2020 года был поставлен диагноз в китайском городе Ухане, показало, что 76% пациентов с COVID-19 имеют по крайней мере один постоянный симптом спустя шесть месяцев после первого появления симптомов коронавируса, сообщает The Lancet.

Самым распространенным симптомом является усталость или мышечная слабость, она сохранялась у 63% участников исследования, причем пациенты также часто испытывали трудности со сном (26%). Тревога или депрессия были зарегистрированы среди 23% пациентов.

У пациентов, которые тяжело болели в больнице, чаще наблюдались нарушения функции легких и аномалии, выявленные при визуализации грудной клетки, что может свидетельствовать о повреждении органов.

Уровень нейтрализующих антител спустя шесть месяцев был снижен более чем на половину (52,5%) у 94 пациентов, иммунный ответ которых тестировался на пике инфекции, что вызывает беспокойство относительно возможности повторного заражения вирусом.

Как известно, COVID-19 влияет на только на легкие. Исследователи обнаружили, что у некоторых пациентов возникали проблемы с почками после выписки. Лабораторные тесты показали, что у 13% пациентов, у которых функция почек была нормальной во время пребывания в больнице, впоследствии наблюдалась пониженная функция почек.

Напомним, ученые установили, как долго может сохраняться такой характерный симптом коронавируса, как ухудшение или потеря обоняния.