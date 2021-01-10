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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки умерли почти 100 больных (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2021, 09:44
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, официально зафиксированы еще 5 тыс. 11 случаев этого заболевания. Проведены за сутки более 23,2 тыс. тестирований на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 113 детей и 164 медика. Госпитализировали за сутки 2,1 тыс. человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

  • Одесской области — 446;
  • Киевской области — 405;
  • Киеве — 404;
  • Харьковской области — 344;
  • Николаевской области — 327.

В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине болеют более 303 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки умерли 99 больных. Выздоровели по результатам 9 января 5 тыс. 292 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели более 1,115 млн человек;
  • умерли 19 тыс. 767 больных;
  • выздоровели почти 792 тыс. пациентов.


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Источник: Ракурс


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