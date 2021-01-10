В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, официально зафиксированы еще 5 тыс. 11 случаев этого заболевания. Проведены за сутки более 23,2 тыс. тестирований на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 113 детей и 164 медика. Госпитализировали за сутки 2,1 тыс. человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

Одесской области — 446;

Киевской области — 405;

Киеве — 404;

Харьковской области — 344;

Николаевской области — 327.

В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине болеют более 303 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки умерли 99 больных. Выздоровели по результатам 9 января 5 тыс. 292 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: