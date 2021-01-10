Коронавирус в Украине — за сутки умерли почти 100 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148815-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-pochti-100-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться. За минувшие сутки, 9 января, официально зафиксированы еще 5 тыс. 11 случаев этого заболевания. Проведены за сутки более 23,2 тыс. тестирований на коронавирус.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что среди новых случаев заболевания 113 детей и 164 медика. Госпитализировали за сутки 2,1 тыс. человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:
- Одесской области — 446;
- Киевской области — 405;
- Киеве — 404;
- Харьковской области — 344;
- Николаевской области — 327.
В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине болеют более 303 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с COVID-19.
За сутки умерли 99 больных. Выздоровели по результатам 9 января 5 тыс. 292 человека.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели более 1,115 млн человек;
- умерли 19 тыс. 767 больных;
- выздоровели почти 792 тыс. пациентов.