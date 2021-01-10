«Рогатый шаман» в Капитолии, фото: Anonymous

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Ракурс

В США арестовали самых колоритных участников штурма сторонниками действующего президента Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне, который произошел 6 января.

Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Так, арестован Джейк Анджели из Аризоны, который стал всемирно известным благодаря своему образу «рогатого шамана», в котором он участвовал в штурме — рогам на голове, головном уборе из медвежьей кожи, лицом разрисованным красной, белой и голубой красками, и отсутствием рубашки.

«Этот мужчина носил копье длиной около 6 футов (около 2 м — ред.), с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия», — отмечают в ведомстве.

Фото с этим необычным активистом, который для многих стал своеобразным символом штурма, тогда быстро облетели мир.

Джейкоб Энтони Ченсли, он же Джейк Анджели, из Аризоны, был обвинен в том, что он сознательно въехал или остался в запрещенном здании или территории без законных полномочий, а также в насильственном въезде и беспричинном поведении в Капитолии, — подчеркивают в ведомстве.

Анджели также известен как Шаман QAnon. Он, в частности, участвовал в митингах в штате Аризона, выступая против остановки бизнеса из-за коронавирусного карантина.

В интервью американским СМИ он ранее заявлял, что выбрал такой образ, чтобы привлечь больше внимания к пропагандируемых им идеям.

Также арестовали 36-летнего Адама Джонсона из Флориды, который во время штурма Капитолия попал на фото, на котором он держит в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Его обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.

Еще один арестованный — 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас. Барнетт «прославился» фотоснимком, на котором изображено, как он во время штурма сидит в кабинете Пелоси, закинув ноги на стол.