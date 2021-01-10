«Рогатий шаман» у Капітолії, фото:Anonymous

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Ракурс

У США заарештували найбільш колоритних учасників штурму прихильниками чинного президента Дональда Трампа Капітолію у Вашингтоні, який стався 6 січня.

Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту США.

Так, заарештовано Джейка Анджелі з Арізони, котрий став всесвітньо відомим завдяки своєму образу «рогатого шамана», в якому він брав участь у штурмі — рогам на голові, головному уборі з ведмежої шкіри, обличчям розмальованим червоною, білою та блакитною фарбами, та відсутністю сорочки.

Цей чоловік носив списа довжиною близько 6 футів (близько 2 м — ред.), з американським прапором, прив’язаним трохи нижче леза, — зазначають у відомстві.

Фото з цим незвичним активістом, який для багатьох став своєрідним символом штурму, тоді швидко облетіли світ.

Джейкоб Ентоні Ченслі, він же Джейк Анджелі, з Арізони, був звинувачений в тому, що він свідомо в’їхав або залишився в забороненій будівлі або території без законних повноважень, а також в насильницькому в’їзді і безпричинній поведінці в Капітолій, — наголошують у відомстві.

Анджелі також відомий як Шаман QAnon. Він, зокрема, брав участь у мітингах в штаті Аризона, виступаючи проти зупинки бізнесу через коронавірусний карантин.

В інтерв’ю американським ЗМІ він раніше заявляв, що обрав такий образ, щоб привернути більше уваги до пропагованих ним ідей.

Також заарештували 36-річного Адама Джонсона з Флориди, який під час штурму Капітолію потрапив на фото, на якому він тримає в руках кафедру спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Його звинуватили в крадіжці державної власності, насильницькому проникненні в будинок і хуліганстві на території Капітолію.

Ще один заарештований — 60-річний Річард Барнетт зі штату Арканзас. Барнетт «прославився» фотознімком, на якому зображено, як він під час штурму сидить у кабінеті Пелосі, закинувши ноги на стіл.