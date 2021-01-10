Український «Боїнг» збили в Ірані у січні 2020 року, фото: IRNA

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Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у покриванні винних у катастрофі українського «Боїнга» рейсу PS752, збитого в небі над Тегераном у січні 2020 року.

Про це йдеться у заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

Помпео зазначає, що проведене Іраном розслідування показало, що «Боїнг» було збито двома ракетами, запущеними військовими Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, військової гілки виконавчої влади Ірану), проте винні досі не покарані.

Натомість протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в КВІР, — наголосив Помпео. — Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли іранська влада оцінить життя іранського народу з тим самим завзяттям, з яким вони зараз прикривають злочини своїх чиновників.



«Боїнг» української авіакомпанії МАУ впав невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня 2020 року. Загинули усі 176 пасажирів та членів екіпажу, котрі були на борту. Через кілька днів після катастрофи Іран визнав, що літак був збитий силами ППО цієї країни.

Нагадаємо, Іран передав Україні льотний планшет збитого «Боїнга», знайдений на місці падіння літака.